Верстка главной страницы, Joomla + VirtueMart

Необходимо сверстать главную страницу, в принципе есть почти готовая верстка, однако у нее отсутствует резиновость. Основная же проблема со списком брендов (в форме буквы L сбоку), сейчас это выполнено с помощью java скрипта, который сортирует бренды в нужную колонку по одному, страница перерисовывается в браузере столько раз, сколько забито брендов в магазине(примерно 450). Это естественно жутко тормозит и браузер даже предлагает остановить обработку скрипта. Список брендов формируется в зависимости от содержания центра, то есть чем больше в высоту содержание центра, тем длиннее колонка слева и соответственно меньше колонки под центром.

Необходимо решить данную проблему, формировать страницу на сервере, вероятно средствами PHP, а не у клиента и отрисовывать 1 раз, вместо 450.

писать лучше в аську: 232 467 146

Соблюдение сроков, которые будут оговорены обязательно.