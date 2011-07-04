Сделать форму заказа с сайта.

Здравствуйте. Требуется написать форму заказа под текущую верстку (поля и прочее уже есть).

Нужно, что бы была проверка на заполненность полей, подсчет суммы в зависимости от выбранного кол-ва, отправку письма для покупателя и письма для администратора. Админку и использование БД не нужно.

Работы на час и она не сложная.

За подробностями писать в icq 488229671