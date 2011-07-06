Личный кабинет для сайта на MODx

К существующему демо-сайту на MODx Evo нужно прикрутить базовый функционал:

- регистрации веб-пользователей

- авторизации

- редактирования личных данных

- запрос на сброс пароля

- вывод данных из таблицы БД с пагинацией в зависимости от того, кто залогинен (статистика по пользователю)

- возможность редактирования админом дополнительного поля-свойства веб-пользователя.

Все эти процессы должны быть русифицированы.

Сделать нужно просто на базовом шаблоне MODxHost.

Более подробное ТЗ прилагается.

Работу нужно заврешить в четверг 7.07.2011.

Пожалуйста, ознакомьтесь с ТЗ, и присылайте предложения.