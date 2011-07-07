Создание веб-формы для отправки на e-mail

Веб-программированиеЗавершен5 заявок192 просмотра
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Требуется создать веб-форму отправки заявки на e-mai для сайта под Joomla 1.6. Код планируется вставить в текст статьи. Внешний вид формы уже готов. Принимаются другие предложения по настройке сайта другим способом.

12 лет назад
Tolyt
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
goacher
Олег 
35 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Работу выполнил без промедлений, четко соблюдая все пожелания. Выполненной работой остался доволен. Рекомендую.
все отлично!
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