Virtuemart отзывы без регистрации

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок239 просмотров
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Есть интернет магазин на джумле с витруалмартом

http://bodysport.com.ua

нужно

1. сделать так, чтобы можно было добавлять отзывы о товарах незарегистрированным юзерам

2. чтобы отзывы можно было добавить, но чтобы нельзя было добавлять ссылки и чтобы была каптча (во избежание спама)

3. чтобы отзывы можно было модерировать админом

4. рассказать в общих чертах как было сделано задание.

с ув. извините, если кургузо объяснил.)

Virtuemart
12 лет назад
MelAlex
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад