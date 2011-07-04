Virtuemart отзывы без регистрации

Есть интернет магазин на джумле с витруалмартом

http://bodysport.com.ua

нужно

1. сделать так, чтобы можно было добавлять отзывы о товарах незарегистрированным юзерам

2. чтобы отзывы можно было добавить, но чтобы нельзя было добавлять ссылки и чтобы была каптча (во избежание спама)

3. чтобы отзывы можно было модерировать админом

4. рассказать в общих чертах как было сделано задание.

с ув. извините, если кургузо объяснил.)