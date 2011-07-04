Virtuemart отзывы без регистрации

Все очень просто нужен скрип для рассылки СМС по своей базе (не спам) желательно из файла тхт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин на джумле с витруалмартом
нужно
1. сделать так, чтобы можно было добавлять отзывы о товарах незарегистрированным юзерам
2. чтобы отзывы можно было добавить, но чтобы нельзя было добавлять ссылки и чтобы была каптча (во избежание спама)
3. чтобы отзывы можно было модерировать админом
4. рассказать в общих чертах как было сделано задание.
с ув. извините, если кургузо объяснил.)
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