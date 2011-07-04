Импорт товаров в магазин prestashop 1.4.3

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Нужно сделать импорт товаров в магазин prestashop 1.4.3 и настроить доставку и методы доставки во все регионы

Импорт из самописного движка. В движке уже есть yml экспорт товаров, если понадобится

icq 341 102 321

Prestashop
12 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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