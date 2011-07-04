Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрытнет заявок127 просмотров
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Обязательные требования: Отличное знание ActionScript3, технологии Flex.

Задание.

Для уже имеющейся кнопки online звонок, на действующем сайте, сделать следующие изменения:

1) Отображать Adobe security panel сразу по нажатию кнопки Online звонок на сайте. Ссылку на сайт дадим. Нужно убрать промежуточный этап с выплывающим меню.

2) После появляется окошко с настройками гарнитуры, с надписью "..."

3) Следующий этап, клавиши для набора номера (возможность набрать дополнительный номер, например, в тональном режиме) Файлик с кодами по дизайну всех клавиш предоставим. В файлике нужно прописать кнопку отбой.

4) Все необходимые материалы, исходники, документацию по настройкам, вы можете скачать тут:

docs.flashphoner.com/disp...

Можем предоставить возможность поддержки программистов (если будут какие либо вопросы по коду)

Данное задание не подразумевает написание нового кода, необходимо внести изменения в существующий!

По срокам- хотелось бы уложиться до 1 недели.

Уважаемые фрилансеры, пишите на почту [email protected] !

12 лет назад
Chernikova
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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