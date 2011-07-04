Доработка скрипта (joomla)

Обязательные требования: Отличное знание ActionScript3, технологии Flex. Задание. Для уже имеющейся кнопки online звонок, на действующем сайте, сделать следующие изменения: 1) Отображать Adobe security panel сразу по нажатию кнопки Online звонок на сайте. Ссылку на сайт дадим. ...
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Есть скрипт каталога проектов: panelippu.ru/proekty/2.html (сайт на joomla, компонент - доработанный AdsManager).
При загрузке фотографий скриптом автоматически создаются мини-фотографии, при этом используется масштабирование, т.е. тупо картинка загоняется в заданные размеры (размеры задаются в админке в настройках компонента) при этом сохраняются пропорции исходного изображения, и из-за того, что картинки могут быть разные (горизонтальные, вертикальные), получается не очень красиво, пример: amulet31.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_category&catid=64
Необходимо сделать, чтобы картинки не просто масштабировались, а еще и подрезались (кадрировались), т.е. когда картинка уменьшается так, чтобы заполнить всю заданную область, а лишнее обрезается, таким образом мини-эскизы получаются все одинакового размера, независимо от размеров исходного изображения. Пример: encomm.ru/portfolio/1/ - сайт тоже на joomla, используется компонен DatsoGallery - в нем этот функционал уже реализован, необходимо чтобы создание мини-эскизов точно так же работало и тут: panelippu.ru/proekty/2.html
Только надо сделать его опциональным - в админке галочка ставится "Использовать подрезание" или типа того.
Во вложении схематичный набросок, чтоб было лучше понятно, что нужно сделать.
Пишите стоимость и сроки, предложения оставлять только здесь.
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