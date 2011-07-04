Простой asp.net C# проект

Есть очень простой проект он не займет больше 2 часов, но сделать надо сегодня!!!!! Скорость важна. Если все получится, то мы его дальше продолжим.

Есть урл, надо скачать с него хмл( используйте system.web. httprequest. И потом используя linq найти определеннуе элементы. Оплата 150р в час