Простой парсер

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок215 просмотров
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Нужен парсер http://counter.yadro.ru/values?site=weblancer.net на пхп

тз:

кидаю в файлик список урл вида

domain.ru

domain1.ru

запускаю скрипт

получаю файлик со списком вида

domain.ru;значение из строки LI_day_vis

domain1.ru;значение из строки LI_day_vis

12 лет назад
acopy
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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