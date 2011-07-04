Сделать англ. версию сайта на MODx Revo

Добрый день! Есть небольшой сайт на битриксе, работающий на mssql. Нужно перевести на mysql. На сайте несколько модулей, нужно перенести только сообщения блогов. Остальное - пользователи и т.п. переводить не надо. С меня дамп mssql и ...
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Доброго дня.
Необходимо сделать английскую версию сайта на MODx Revo c помощью Babel.
Вот инструкция www.class-zec.com/en/blog...
Жду Ваших предложений по стоимости.
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