Разработать компонет для joomla 1.5

Веб-программированиеЗавершен5 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

[Фронтальная часть]

Судь компонента втом что бы через фронтальную часть определёные пользователь смогл добавлять песни в компонент.

Функции пользователя:

1. Добавить песню

2. Редактировать свои песни

3. Удалить свою песню.

В таблице хранить

1. Id песни

2. Id пользователя

3. Путь к файлу

4. Имя файла

5. Дату закачки// брать текущую.

Необходима проверка песни:

1. На наличие файла с таким именем на сервере. Действие- не загружать песню, предупредить пользователя.

2. На HTML/SQL инъекции. Действия- фильтровать теги.

3. На ввод имени. Действие – не сохранять песню с пустым именем. Сообщить пользователю о необходимости ввести имя.

4. На разрешение файла. Действие – сохранять только mp3 файлы.

После загрузки сообщить пользователю о результатах.

[Админ часть]

Администратор должен иметь возможность

1. Редактировать песни любого пользователя

2. Удалить песни любого пользователя

3. Изменить папку сохранения файлов.

В админке сделать сортировку по дате по имени, фильтр по имени.

Срок 3-4 дня

Указывайте цену!

Joomla
12 лет назад
Aset_Aday
45 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
agentagencyllc
Отто 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$100
4 дня
Отто - вежливый, точный, пунктуальный. Знает свое дело. На запросы реагирует быстро. Чувствуется хорошее знание Joomla. Можно найти без проблем на мобильной связи для срочных изменений (корректировок) по проекту. В целом одни положительные эмоции в период сотрудничества. Рекомендую!!!
Как всегда довольны
  • Похожие заказы

  • Интеграция процессинга с Prestashop

    $250

    Испольлзуя движок http://www.prestashop.com/ необходимо интегрировать в него оплату по пластиковым картам VISA, Mastercard Нужно интегрировать корзинку и процессинг. Документация по API для интеграции будет предоставлена. Диалог между CMS будет строиться на http запросах. ТЗ и дока по API будет предоставлена ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модификация самописной CMS

    $30

    Нужен человек в тандем для доработки самописной CMS. Сам осуществляю доработку, но не хватает рук. Необходимо что бы вы поясняли какие правки и куда вносите (комментарии к коду). Желателен стабильный online. Сотрудничество построено следующим образом: - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Онлайн калькулятор на JQuery

    $30

    Здравствуйте. Нужен программист JQuery для того что бы написать онлайн калькулятор исходя из прайса. Пишите срок и цену. Оставляйте ICQ (убедительная просьба в ICQ мне не писать - напишу сам). Оплата WMR.

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обучение Фреймворк Yii

    Полагаю со знающим Yii человеком дело пойдет быстрее,готов заплатить денежку за мое базовое обучение. ПХП знаю, с ООП слабее,только начал,у кого имеется свободное время и желание пожалуйста пишите цену за час

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой парсер

    Нужен парсер http://counter.yadro.ru/values?site=weblancer.net на пхп тз: кидаю в файлик список урл вида domain.ru domain1.ru запускаю скрипт получаю файлик со списком вида domain.ru;значение из строки LI_day_vis domain1.ru;значение из строки LI_day_vis

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой asp.net C# проект

    $50

    Есть очень простой проект он не займет больше 2 часов, но сделать надо сегодня!!!!! Скорость важна. Если все получится, то мы его дальше продолжим. Есть урл, надо скачать с него хмл( используйте system.web. httprequest. И потом ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка раздела на сайте (PHP)

    Необходимо доработать раздел для сайта kievapts.com Мы хотим создать дополнительный раздел на сайте "Podol" (и "Подол" на русском сайте www.kievkvartira.com соответственно - базы данных других разделов снхронизированы - нужно то же самое сделать и ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Импорт товаров в магазин prestashop 1.4.3

    Нужно сделать импорт товаров в магазин prestashop 1.4.3 и настроить доставку и методы доставки во все регионы Импорт из самописного движка. В движке уже есть yml экспорт товаров, если понадобится icq 341 102 321

    Prestashop
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад