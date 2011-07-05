Разработка сайта по отправке SMS-сообщений

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок143 просмотра
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Инфа в аттаче.

Яызки написания:

- РНР

- МуSQL

Разработка на "белых страницах". Нужен "чистый код" для дальнейшей интергации в "дизайн".

Задача не сложная - три простые таблицы в БД, функция mail() и генератор паролей.

PS: возможно понадобится консультация в подключечнии WebMerchant (атестат готов).

PPS: оплата обсуждается.

12 лет назад
zinchuk_dv
Зинчук 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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