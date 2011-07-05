Несколько Java скриптов

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок199 просмотров
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1. Три однотипных выпадающих окна, подвели курсор появилось, убрали исчезло

2. Элемент фотогалереи, сдвиг вправо/влево 5 объектов с замедлением для эффекта

3. Изменение одной картинки на другую, как реакция на действия (курсор, щелчок) для этих скриптов

Скрипты должны быть кросс платформенными.

Действия вполне стандартные, нужен ответственный и аккуратный программист.

12 лет назад
irAlex
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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