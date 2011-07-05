Доброго дня

на один из социальных движков, нужно написать и вживить модуль оплаты (вебмани - робокасса) для пополнения счета и оплаты различных доп услуг

требуется человек - быстро разбирающийся в чужем коде, быстрой отдаче и написанию.

Исполнительность, пунктуальность и опыт - обязательны

Общий бюджет на все работы (ведем ряд проектов и имеется не мало работы) - около 50 000руб

можем как слить все одному, так и нескольким исполнителям.