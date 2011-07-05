Нужно на js/jquery приукрасить меню

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть меню из трёх пунктов.

к каждому пункту прилагается картинка, небольшой текст и фон.

нужно сделать так, чтобы каждые 3 секунды (нужно иметь возможность менять) плавно подсвечивался фоном нужный пункт меню, появлялась картинка с текстом.

подозреваю, что это делается на jquery и требует где-то час времени (и, соответственно, стоит в районе 10-20 баксов).

сделать надо оперативно (сегодня).

смотрите приложенный файл и предлагайте свои услуги. кандидату покажу сайт.

jQuery
12 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад