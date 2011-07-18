Добавление функций промо сайта

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Есть промо сайт (чисто html) в который необходимо внедрить следующие элементы (сайт напишу в личку):

1. Заказ товара

2. Отзывы покупателей

3. Полоса прокрутки товаров

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4. Настроить всплывающие окна

5. Настроить виджет группы в контакте (уже стоит, но пропадает при перезагрузки страницы)

6. Коррекция кроссбраузерности.

+ при выявлении Вами недоработок сайта готов рассматривать дополнительные задания.

Выбор исполнителя будет основан на:

1. Цена-качество

2. Предложение по улучшению работы

3. Сроки выполнения

Заявки с отсутствием Цены и Сроков рассматриваться не будут!

12 лет назад
MaxLARK
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
Выбранный исполнитель
kaaD
Юрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Юра показал себя только с самой лучшей стороны! Редко встречаются такие специалисты, которые грамотно, внимательно и с энтузиазмом относятся к поставленным задачам. Инициативность и быстрые коммуникации дополняют список преимуществ. По просьбе, выходил на связь вплоть до 12 ночи. Работу выполнил на отлично. Выполнил требование по срокам. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень доволен сотрудничеством, было приятно работать, все требования к проекту были обоснованы и адекватны, несмотря на то что в последние несколько дней меня не было онлайн, своевременно перевел всю оплату. Буду рад работать дальше.