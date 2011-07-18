Добавление функций промо сайта

Есть меню из трёх пунктов. к каждому пункту прилагается картинка, небольшой текст и фон. нужно сделать так, чтобы каждые 3 секунды (нужно иметь возможность менять) плавно подсвечивался фоном нужный пункт меню, появлялась картинка с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть промо сайт (чисто html) в который необходимо внедрить следующие элементы (сайт напишу в личку):
1. Заказ товара
2. Отзывы покупателей
3. Полоса прокрутки товаров
также
4. Настроить всплывающие окна
5. Настроить виджет группы в контакте (уже стоит, но пропадает при перезагрузки страницы)
6. Коррекция кроссбраузерности.
+ при выявлении Вами недоработок сайта готов рассматривать дополнительные задания.
Выбор исполнителя будет основан на:
1. Цена-качество
2. Предложение по улучшению работы
3. Сроки выполнения
Заявки с отсутствием Цены и Сроков рассматриваться не будут!
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