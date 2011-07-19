Настроить sef404 и прочие мелочи

Интернет-магазин: Joomla 1.5.22 и Virtuemart 1.1.8

1) Убрать из урла index.php и настроить автоматическое создание красивых читаемых ссылок.

Проблема: устанавливал модуль для регистрации, и он что-то побил (либо в настройках, либо в коде), что и как разобраться самостоятельно не могу. Модуль удалил, проблема осталась.

2) Решить проблему совмещения меню Joomla и каталога Virtuemart-а, чтобы при хождении по каталогу меню-аккордион, открывало и закрывало соответствующие разделы.

Проблемы надо решить, такими методами, чтобы мне в дальнейшем не пришлось к вам обращаться, пожелай я завести новый товар или создать пункт меню.

http://fermermag.ru/

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