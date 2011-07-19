Настроить sef404 и прочие мелочи

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки260 просмотров
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Интернет-магазин: Joomla 1.5.22 и Virtuemart 1.1.8

1) Убрать из урла index.php и настроить автоматическое создание красивых читаемых ссылок.

Проблема: устанавливал модуль для регистрации, и он что-то побил (либо в настройках, либо в коде), что и как разобраться самостоятельно не могу. Модуль удалил, проблема осталась.

2) Решить проблему совмещения меню Joomla и каталога Virtuemart-а, чтобы при хождении по каталогу меню-аккордион, открывало и закрывало соответствующие разделы.

Проблемы надо решить, такими методами, чтобы мне в дальнейшем не пришлось к вам обращаться, пожелай я завести новый товар или создать пункт меню.

http://fermermag.ru/

Пишите ваши цены и время.

12 лет назад
Modemus
46 летРоссия
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9 лет назад
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korolev_k
35 летУкраина
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12 лет назад
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afdivi
39 летУкраина
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12 лет назад
$70
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Отличный программист, работает быстро и грамотно. В сложных ситуациях предлагает собственные решения. Адекватное отношение к оплате.
Спасибо за работу Евгению, все было четко сформулировано, оплату получил вполне! +10!
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