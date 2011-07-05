Требуется программирование сайта

Нужен программист PHP/CAKEPHP . Есть готовый сайт коллективных покупок, требуется разработать и изменить ряд функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!
Предлагаем выполнить работу связанную с веб-программированием сайта «Закупки.72». Сайт на данный момент находится на временном сервере и по нашему требованию может быть передан в работу (сделаны дизайн и верстка). Верстка: http://test63.polk.km.ua/_list.htm
Функции сайта:
1) На сайте будут присутствовать несколько лиц:
- Организатор;
- Администратор;
- Участник закупок.
У Администратора своя админ. панель, у Участника закупок и Организатора свои отдельные ЛК.
2) Выбор продукции участниками закупок через каталог (при нажатии на кнопку "Участвовать в закупке" вылазит каталог продукции), добавление в корзину, оформление заказов через свой ЛК.
3) Система обработки закупок Организатором от участников через свой ЛК;
4) Система диалога со всеми пользователями сайта;
5) Выпадающий список городов на главной странице;
Система управления:
Любой движок, удобная административная панель, мощный, безопасный, поддержка открытого исходного кода либо самописный.
Сумма работ:
Общая сумма работ по проекту – 500 $ (~14 000 руб.)
Сумма является окончательной.
Оплата производится в 2 этапа.
Сроки разработки:
Cрок реализации проекта – до 15 августа.
ТЗ отправлю по запросу.
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