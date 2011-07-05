Требуется программирование сайта

Уважаемые фрилансеры!

Предлагаем выполнить работу связанную с веб-программированием сайта «Закупки.72». Сайт на данный момент находится на временном сервере и по нашему требованию может быть передан в работу (сделаны дизайн и верстка). Верстка: http://test63.polk.km.ua/_list.htm

Функции сайта:

1) На сайте будут присутствовать несколько лиц:

- Организатор;

- Администратор;

- Участник закупок.

У Администратора своя админ. панель, у Участника закупок и Организатора свои отдельные ЛК.

2) Выбор продукции участниками закупок через каталог (при нажатии на кнопку "Участвовать в закупке" вылазит каталог продукции), добавление в корзину, оформление заказов через свой ЛК.

3) Система обработки закупок Организатором от участников через свой ЛК;

4) Система диалога со всеми пользователями сайта;

5) Выпадающий список городов на главной странице;

Система управления:

Любой движок, удобная административная панель, мощный, безопасный, поддержка открытого исходного кода либо самописный.

Сумма работ:

Общая сумма работ по проекту – 500 $ (~14 000 руб.)

Сумма является окончательной.

Оплата производится в 2 этапа.

Сроки разработки:

Cрок реализации проекта – до 15 августа.

ТЗ отправлю по запросу.