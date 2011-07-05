В сайт встроить flash player, формы обратной связи

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка108 просмотров
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В существующий сайт, написанный на самодельном движке, необходимо встроить:

- flash player и настроить для организации трансляций на сайте в реальном времени;

- формы обратной связи.

Подробности при переписке. Оплата по факту выполненной работы.

12 лет назад
Valery-S
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад