Доработка сайта (Joomla).

Нужен программист PHP/CAKEPHP . Есть готовый сайт коллективных покупок, требуется разработать и изменить ряд функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайта на Joomla и ее компонентов.
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