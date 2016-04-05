Php, javascript, delphi, c#, ASP.Net и прочее

Опыт работы более 11 лет. Работа с разнообразными проектами с использованием PHP, XHTML, CSS, Ajax, Delphi, C#,

MySQLi, JavaScript/jQuery и др. Список работ вы сможете увидеть в портфолио portorens.com