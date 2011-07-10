Небольшая доработка комментариев в wordpress

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки159 просмотров
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Задача ТОЛЬКО для тех, кто имеет опыт работы с wordpress.

Собственно задача:

Необходимо сделать чтобы в древовидных комментариях wordpress при клике на "ответить на этот комментарий" сразу под этой кнопкой через js открывалась форма ответа на данный комментарий. Вмешательство в код движка - ИСКЛЮЧЕНО, все работы проводятся исключительно с файлами шаблона.

Что есть сейчас:

1. Форма добавления комментария находится в файле comments.php

2. Шаблон внешнего вида комментариев вынесен в functions.php

Надо сделать:

1. Форму добавления комментария надо вынести в отдельный файл (если

я правильно понимаю - надо ее сделать как функцию в functions.php), чтобы

она встречалась в коде только один раз.

2. В comments.php - добавляем просто вызов этой функции в нужном

месте.

3. Под каждым комментарием есть кнопка "ответить на этот комментарий".

При клике на нее тут же должен разворачиваться слой, в котором

так же выводим форму комментариев (вызов функции). Можно сделать

максимально простым способом без мудреных js - я потом сам подключу нужный скрипт для

разворачивания и сворачивания слоя.

Задача - именно на работу с php-кодом.

Естественно все поля формы должны быть заполнены,

так чтобы комментарий отправлялся как дочерний.

Так же должна выполняться проверка залогинен пользователь или нет, и выводиться

соответствующий код.

Предложения оставляйте ТОЛЬКО здесь.

Я сам свяжусь с выбранным исполнителем.

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WordPress
12 лет назад
Darsi
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Все отлично. Быстро, качественно, с необходимыми доработками и комментариями! Рекомендую!
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