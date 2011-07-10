Небольшая доработка комментариев в wordpress

Нужен программист PHP/CAKEPHP . Есть готовый сайт коллективных покупок, требуется разработать и изменить ряд функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание!
Задача ТОЛЬКО для тех, кто имеет опыт работы с wordpress.
Собственно задача:
Необходимо сделать чтобы в древовидных комментариях wordpress при клике на "ответить на этот комментарий" сразу под этой кнопкой через js открывалась форма ответа на данный комментарий. Вмешательство в код движка - ИСКЛЮЧЕНО, все работы проводятся исключительно с файлами шаблона.
Что есть сейчас:
1. Форма добавления комментария находится в файле comments.php
2. Шаблон внешнего вида комментариев вынесен в functions.php
Надо сделать:
1. Форму добавления комментария надо вынести в отдельный файл (если
я правильно понимаю - надо ее сделать как функцию в functions.php), чтобы
она встречалась в коде только один раз.
2. В comments.php - добавляем просто вызов этой функции в нужном
месте.
3. Под каждым комментарием есть кнопка "ответить на этот комментарий".
При клике на нее тут же должен разворачиваться слой, в котором
так же выводим форму комментариев (вызов функции). Можно сделать
максимально простым способом без мудреных js - я потом сам подключу нужный скрипт для
разворачивания и сворачивания слоя.
Задача - именно на работу с php-кодом.
Естественно все поля формы должны быть заполнены,
так чтобы комментарий отправлялся как дочерний.
Так же должна выполняться проверка залогинен пользователь или нет, и выводиться
соответствующий код.
Предложения оставляйте ТОЛЬКО здесь.
Я сам свяжусь с выбранным исполнителем.
Оплата Яндекс.деньгами.
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