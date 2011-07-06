Проблема с маркером безопасности Vbulletin

Есть такая проблема после обновления на последнюю версию 3.8.7, шаблон остался соответственно от предыдущей версии, при создании темы и прикладывания файла mp3 более 10мб размером видим следующую ошибку

"

Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.

Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, сообщите администратору об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению."

Все шаблоны исправлены вручную, но ошибка все равно присутствует, значит где то не исправили

Inferno CSRF Auto Protection стоит