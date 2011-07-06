Проблема с маркером безопасности Vbulletin

Веб-программированиеЗавершен1 заявка167 просмотров
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Есть такая проблема после обновления на последнюю версию 3.8.7, шаблон остался соответственно от предыдущей версии, при создании темы и прикладывания файла mp3 более 10мб размером видим следующую ошибку

"

Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.

Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, сообщите администратору об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению."

Все шаблоны исправлены вручную, но ошибка все равно присутствует, значит где то не исправили

Inferno CSRF Auto Protection стоит

12 лет назад
Krapan
Андрей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
MasterJedi
Вадим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
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