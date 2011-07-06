Сделать анимацию на JS (jquery или типа того)

Требуется сделать анимацию (передвижение объектов "меню", "логотип") на JS (jquery или типа того) в соответствии как показано на картинках. Чтобы не было видно перезагрузки страницы, перемещение было плавным. Кроссбраузерность. лого на флеш, меню обычное вроде. Меню и логотип двух видов, на главной они одни, на внутренних другие, нужно чтобы происходил процесс замены при переходе