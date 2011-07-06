Сделать анимацию на JS (jquery или типа того)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Требуется сделать анимацию (передвижение объектов "меню", "логотип") на JS (jquery или типа того) в соответствии как показано на картинках. Чтобы не было видно перезагрузки страницы, перемещение было плавным. Кроссбраузерность. лого на флеш, меню обычное вроде. Меню и логотип двух видов, на главной они одни, на внутренних другие, нужно чтобы происходил процесс замены при переходе

jQuery
12 лет назад
newrayn
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
20 отзывов
Выбранный исполнитель
ampro
Алена 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад
$50
1 день