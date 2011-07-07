Нужно разместить Google Adsense на ucoz-сайте

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки162 просмотра
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Есть сайт на UCOZ, необходимо подобрать рекламные блоки Google Adsense в соответствии с дизайном сайта и установить их.

12 лет назад
fph
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
CRIK0VA
Елена 
31 годМолдова
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$20
1 день
С Александром очень приятно работать, быстро понимает проблему и предлагает свои варианты решения. Сделал все в лучшем виде, спасибо :)
Отличный парень, четко объяснил задание, оплатил как полагается. Сделкой доволен.