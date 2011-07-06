Доработка сайта на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок186 просмотров
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Необходимо доработать верстку, а именно: есть проблемы с отображением в разных браузерах и разных версиях браузера (некоторые элементы дизайна не отображаются или отображаются некорректно). Подробности в личку.

Joomla
12 лет назад
AVD-Crimea
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад