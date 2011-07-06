Скрипт пирамиды

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок224 просмотра
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Требуется разработать следующий скрипт:

-Регистрация пользователя (только по инвайту)

-Активация регистрации после введения пинкода пользователем (пинкоды должны заранее быть сгенерированы админом, 2-3 номинала)

-Отображение в личном кабинете до 7 приглашенных пользователей

-После приглашения 8го автоматически переход на второй уровень где все тоже самое только другие проходные номиналы пинкодов, третий уровень последний.

Предоставим подробное ТЗ и дизайн .PSD (простейший)

Можно проработать что нибудь «из готового» или дописать на Drupal значения не имеет главное что бы работало.

сроки -2-4 дня

12 лет назад
varavan
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Vorink
Сергей 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
12 лет назад
$170
2 дня
Редкостный тип. Взялся за проект - предложил самую низкую стоимость и самые короткие сроки. Что самое интересное - предложил оплату "по факту выполненных работ" Сроки по срокам заверил 1-2 дня и все будет готово, предложение доработать действующий двиг отклонил, мотивируя что на своем движке будет удобнее и быстрее... прошла неделя, я увидел только свертаную главную страницу, с неработающими кнопками... по скайпу отвечал разные причины: нету интернета, выехал с офиса... зачихал, запоносил и тд... сейчас в скайпе Сергей недоступен а на сайте онлайн - я так понял что он просто игнорирует. Сегодня заказчик отказался, потому что я реально его подвел с этим проектом. Можно было заранее предупредить что не в силах закончить проект а не просто прятаться.
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