Скрипт пирамиды

Редкостный тип. Взялся за проект - предложил самую низкую стоимость и самые короткие сроки. Что самое интересное - предложил оплату "по факту выполненных работ" Сроки по срокам заверил 1-2 дня и все будет готово, предложение доработать действующий двиг отклонил, мотивируя что на своем движке будет удобнее и быстрее... прошла неделя, я увидел только свертаную главную страницу, с неработающими кнопками... по скайпу отвечал разные причины: нету интернета, выехал с офиса... зачихал, запоносил и тд... сейчас в скайпе Сергей недоступен а на сайте онлайн - я так понял что он просто игнорирует. Сегодня заказчик отказался, потому что я реально его подвел с этим проектом. Можно было заранее предупредить что не в силах закончить проект а не просто прятаться.