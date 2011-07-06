Скрипт пирамиды

Нужен движок для сайта интернет магазина. Возможно и вместе с дизайном, веб асист не предлагать, уже такой есть, нужен движок намного функциональнее. Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать следующий скрипт:
-Регистрация пользователя (только по инвайту)
-Активация регистрации после введения пинкода пользователем (пинкоды должны заранее быть сгенерированы админом, 2-3 номинала)
-Отображение в личном кабинете до 7 приглашенных пользователей
-После приглашения 8го автоматически переход на второй уровень где все тоже самое только другие проходные номиналы пинкодов, третий уровень последний.
Предоставим подробное ТЗ и дизайн .PSD (простейший)
Можно проработать что нибудь «из готового» или дописать на Drupal значения не имеет главное что бы работало.
сроки -2-4 дня
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