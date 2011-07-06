Доделать сайт на Вордпрессе

Веб-программированиеЗавершен7 заявок176 просмотров
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Сайт (блог) на ВП. Почти готов. Надо взглянуть и проверить, все ли в порядке.

Доладить и достроить то, что надо. Думаю, работы на 2-3 часа.

Жду от вас цену.

12 лет назад
ninasharco
55 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад
$30
1 день
С первых минут общения с Ольгой я почувствовала легкость, уверенность и спокойствие за свой проект. Профи.
Добропорядочный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
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