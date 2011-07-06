Отладить SQL-запросы на сайте

Доделать сайт-визитку, привести его к божескому виду. Нужен толковый человек с базовыми знаниями программирования, дизайна и верстки. По срокам - чем быстрее, тем лучше. Адрес - www.nrg-audit.ru Подробное задание и данные для входа - скину.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется каталог товаров, реализованный на самописном движке: PHP+MySQL
Есть проблема с работой SQL-запросов, отвечающих за вывод разделов каталога. Они долго выполняются, создают неприличную нагрузку на сервер.
Требуется устранить проблему.
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