Отладить SQL-запросы на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок144 просмотра
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Имеется каталог товаров, реализованный на самописном движке: PHP+MySQL

Есть проблема с работой SQL-запросов, отвечающих за вывод разделов каталога. Они долго выполняются, создают неприличную нагрузку на сервер.

Требуется устранить проблему.

12 лет назад
Areksy
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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