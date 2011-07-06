Обновить Virtuemart с 1.1.6 до 1.1.9

Нет, конечно, я сам знаю, как это делается.

Просто при замене файлов заменяются и те файлы, которые я изменял ранее, но забыл, какие именно.

Задача:

перенести сайт к себе на локальный компьютер

произвести обновление Virtuemart

найти причину некорректной работы после обновления

устранить эту причину

перенести работающий сайт на хостинг

сайт http://tebeprinesut.ru

Сроки - 1 день.