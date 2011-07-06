Доработка Mosets tree

1)Добавить возможность прикрепление полей к определенной категории. Например (объем авто прикрепить к категории авто) площадь комнаты прикрепить к категории недвижимость) В данный момент все поля при добавлении идут под одну категорию,что неудобно.

2) Встроить функцию автоистечения и автоудаления объявлений

3) Список который бы определял прежний список Т.е выбираешь марку авто,а в нижнем списке выходят модели этого авто,выбираешь другую марку а во втором списке марки этого авто

4) Улучшить поиск по ценам, Там цены нужно ставить либо больше либо меньше,а нужно чтобы было от 2000 скажем до 3000.между этими значениями