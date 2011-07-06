Доработка Mosets tree

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки184 просмотра
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1)Добавить возможность прикрепление полей к определенной категории. Например (объем авто прикрепить к категории авто) площадь комнаты прикрепить к категории недвижимость) В данный момент все поля при добавлении идут под одну категорию,что неудобно.

2) Встроить функцию автоистечения и автоудаления объявлений

3) Список который бы определял прежний список Т.е выбираешь марку авто,а в нижнем списке выходят модели этого авто,выбираешь другую марку а во втором списке марки этого авто

4) Улучшить поиск по ценам, Там цены нужно ставить либо больше либо меньше,а нужно чтобы было от 2000 скажем до 3000.между этими значениями

12 лет назад
dauren10
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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