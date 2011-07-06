Доработка проекта на PHP

$650
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима доработка проекта почтового сервиса:

- натянуть новый дизайн

- подключить e-token

- различные мелкие доделки

Сайт на почтовом сервере icewarp – полностью настроенном и готовом к работе.

Работа только для профессионалов! Бюджет 20000р, оплата поэтапно.

писать в скайп kotanaev или в icq 207125.

Кандидаты без портфолио не рассматриваются.

Наличие положительных отзывов приветствуется

PHP
12 лет назад
kotanaev
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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