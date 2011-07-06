Доработка проекта на PHP

Есть база данных по подбору аккумуляторов. Нужно ее интегрировать в существующий интернет-магазин, заполнить товаром, сделать дизайн фильтров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима доработка проекта почтового сервиса:
- натянуть новый дизайн
- подключить e-token
- различные мелкие доделки
Сайт на почтовом сервере icewarp – полностью настроенном и готовом к работе.
Работа только для профессионалов! Бюджет 20000р, оплата поэтапно.
писать в скайп kotanaev или в icq 207125.
Кандидаты без портфолио не рассматриваются.
Наличие положительных отзывов приветствуется
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