Парсер

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок183 просмотра
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Требуется парсер, для регулярного копирования базы 2х интернет-магазинов один из которых Pandawill (второй проще) в базу готового интернет-магазина на Opencart.

Парсить то, что требуется для корректного размещения товара в магазине на Opencart. (кому интересно что именно зайдите в админ панель опенкарта в: каталог\товары). Картинки с нашим вотермарком, цена + наша наценка.

Настроить правильную (не кривую) выдачу в нашем интернет магазине.

От меня разумная плата+ очень положительный отзыв адекватному,надежному исполнителю.

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12 лет назад
Seat
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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