Есть база данных по подбору аккумуляторов. Нужно ее интегрировать в существующий интернет-магазин, заполнить товаром, сделать дизайн фильтров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется парсер, для регулярного копирования базы 2х интернет-магазинов один из которых Pandawill (второй проще) в базу готового интернет-магазина на Opencart.
Парсить то, что требуется для корректного размещения товара в магазине на Opencart. (кому интересно что именно зайдите в админ панель опенкарта в: каталог\товары). Картинки с нашим вотермарком, цена + наша наценка.
Настроить правильную (не кривую) выдачу в нашем интернет магазине.
От меня разумная плата+ очень положительный отзыв адекватному,надежному исполнителю.
Указывайте стоимость и сроки работ.
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