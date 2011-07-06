Требуется парсер, для регулярного копирования базы 2х интернет-магазинов один из которых Pandawill (второй проще) в базу готового интернет-магазина на Opencart.

Парсить то, что требуется для корректного размещения товара в магазине на Opencart. (кому интересно что именно зайдите в админ панель опенкарта в: каталог\товары). Картинки с нашим вотермарком, цена + наша наценка.

Настроить правильную (не кривую) выдачу в нашем интернет магазине.

От меня разумная плата+ очень положительный отзыв адекватному,надежному исполнителю.

Указывайте стоимость и сроки работ.