Joomla

$30
Веб-программированиеЗавершен2 заявки184 просмотра
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В Joomle в компоненте Chrono Forms при нажатии "отправить" ИНОГДА возникает ошибка You are not allowed to access this URL, или появляется страница 404.

Почему?

Joomla
12 лет назад
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
korolev_k
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Оплатил четко и без проблем. Хороший заказчик, рекомендую.
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