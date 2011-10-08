Математический калькулятор

Доброго времени суток.

Нужно сделать математический -онлайн- калькулятор для сайта.

Чтобы было красиво удобно. Из функции примерно как у него,

http://www.casio.com/products/images/FX-300MSPlus/xlarge/

Чуток попроще.

Надо чтобы несколько прошлых подсчётов пользователя сохранялись. При этом скрипт должен быть без всяких баз данных и тому подобной. Максимально простой. Читает не только с кнопок самого калькулятора но и с поля ввода. Тобишь 6^(3\4):sin8.654+321 должен скушать. Вывод опционально дробью или десятичной, собственно как и в касио кто знаком.

Также у калькулятора должно быть примерно как у виндоуса несколько видов, простой и "научный".

Калькулятор должен быть в файле (одном желательно) а выводится строчкой кода (js бишь). Однако надо защитить от копирования - как вариант через php писать.

Кроме этого есть ещё добавки которые скажу исполнителю, так-что готовые варианты просто так не предлагать, если хотите их использовать - пожалуйста, но только знайте как сделать то что мне нужно.

Пожалуйста указывайте примерную цену

Спасибо.