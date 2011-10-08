Процессинг webmoney

Внимание, рассматриваем и готовые решения и написания с нуля.

Значит нужен скрипт процессинга webmoney(с возможностью расширить модулярно и добавить YandexMoney,Rupay itd)

Все как у стандартных процессоров. На страницу оплаты мерчаны передают данные через _get транзаккции(номер транзакции, сумма, примечание, ИД мерчанта, ИД магазина, итд). На странице оплаты человек выберает способ оплаты(пока только WMZ) и при удачной оплате через бекграунд идет ответ на УРЛ указанный мерчантом о статусе оплаты. Мерчанты должны иметь кабинет, где они могут видеть статистику оплат, смотреть каждую транзакцию, и смотреть статистику ВЫПЛАТ системы.

Выплаты идут в ручную, через банк, так что администраторы должны уметь добовлять ремарку что в день ХХХ-ХХ-ХХ было переведено ХХХ на банк. все в принципе.

В системе должна быть возможность указать тарифы для отдельных мерчантов в виде процента от транзакции и единичную сумму , например 3%+0.4WMZ , котороя будет разной для разных мерчантов.

Желательно чтоб система была построена не на голом ПХП а на каком либо известном фреймворке. Например kohana, codeigniter, zend

P.S. скрываю тексты заявок от других, пишите все сюда а не в приват