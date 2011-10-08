Обновить движок DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Просьба обновить движок DLE с 9.2 до 9.4

Дистриб в наличии.

Модули для переноса:

1. Портфолио

2. Каталог фирм

3. Калькулятор фирм

4. Интерактивная карта города

5. Фотогалерея

Пункты 5 и 2 – необязательно, так как будут переписываться

План работ срочный, в том плане, что не требует временных затрат и хорошему специалисту понадобится до 2-3х часов. Растягивать на дни не вижу необходимости

Требования к кондидатам:

- возраст от 22-х лет

- опыт работы с DLE

$20-25 за работу

DLE
14 лет назад
russur
Руслан 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров