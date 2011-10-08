Задание и решение с ошибкой - в приложении. (6 задание) Если запустить проект, видно что молекулы крутятся (атомы) вокруг центра экрана, что то типа черной дыры там наверно:) это и есть ошибка. молекулы должны ...
Приватный проект для Иванчикова Сергея (Korvin)
Завершить парсер. Доработать персер так, что бы характеристики, расположенные на сайте, заполнялись в бузу данных сразу в два файла: xml, php. Настройки сайта не изменять.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно создать плагин для BuddyPress , который будет позволять отправлять подарки от одних зарегистрированных пользователей другим пользователям. Подарки будут отправляться реальные, а не просто картинки. Для этого необходимо, чтобы тот кто отправляет имел ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
И снова здравствуйте, нужен программист, знающий движок WebAsyst. Я запланировал доработки на своем сайте www.mir-igrushki.ru. Есть понимание, что часть работ - установка готовых модулей, часть работ - творческое кодирование :). Заинтересованным ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Внимание, рассматриваем и готовые решения и написания с нуля. Значит нужен скрипт процессинга webmoney(с возможностью расширить модулярно и добавить YandexMoney,Rupay itd) Все как у стандартных процессоров. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте, мне необходимо создать форум на сайте, чтоб в каждом разделе была стена, на которой можно оставлять комментарии, графити, картинки и видео. Навигация по разделам форума через выпадающее меню (но я могу его сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Php скрипт (или консольное приложение для винды) нужно с помощью http://api.sape.ru/xmlrpc/ Получить 6 параметров с ака вебмастера при запуске скрипта просто вывести: (по id сайта) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Небольшое задание по Joomle задание в приложениеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо настроить модуль доски объявления AdsManager на Joomla 1,5. Подробности: - Все объявления должны располагаться непосредственно на главной странице в 2 столбика. - Само объявление на главной странице должно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется подключить Яндекс.Спеллер к редактору TinyMCE в drupalВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужен flash программист со стажем для создания сайта. Сайт включает в себя главное меню - переход на 4 игры. 3 игры это по сути опросник, работает так: Главная фото уровня, вопрос, варианты ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад