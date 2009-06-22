Кроссбраузерная, качественная DIV верстка. Исполнители, которые будут говорить: "А в IE 7 я даже не смотрел, сейчас поправлю" или "А я не знал, что верстка должна совпадать с макетом" и прочий ...
Верстка psd макета на DLE
Надо создать шаблон на движок ДЛЕ
макет в приложение
предложение без цены и срока не рассматриваются
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