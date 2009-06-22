Нужно сверстать под ДЛЕ натянуть
Резка макета em'ами
В настоящее время ждут резки два макета. Я ищу постоянного работника, чтобы можно было поручить не только резку, но и последующую доводку деталей на уже работающей CMS. Заказы периодические.
Самое важное. Требования:
- Размеры шрифтов/строк в em, остального - можно в px.
- Кроссбраузерно, надёжно (можно таблицами; w3c валидность не строгая).
- Уметь делать резину.
- С отключенными картинками сайт должен выглядеть читабельно и аккуратно.
- С отключенными скриптами - аналогично.
- Понимание значения тегов (семантики) и учёт того факта, что разметка контента генерируется визуальным редактором. Знать, почему нельзя глобально переопределять теги p, li, h1-h4 и др.
Требуется ссылка на HTML, подтверждающий владение перечисленными навыками.
Желателен опыт натяжения на какую-нибудь CMS.
Оплата:
а) Назовите стоимость резки макета.
б) Согласны ли на почасвоую оплату, и какова ставка. Сколько времени занимает резка макета.
Пример типичного макета для оценки сложности: http://www.koryagin.com/makeup/ladia/
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