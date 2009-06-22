Резка макета em'ами

В настоящее время ждут резки два макета. Я ищу постоянного работника, чтобы можно было поручить не только резку, но и последующую доводку деталей на уже работающей CMS. Заказы периодические.

Самое важное. Требования:

- Размеры шрифтов/строк в em, остального - можно в px.

- Кроссбраузерно, надёжно (можно таблицами; w3c валидность не строгая).

- Уметь делать резину.

- С отключенными картинками сайт должен выглядеть читабельно и аккуратно.

- С отключенными скриптами - аналогично.

- Понимание значения тегов (семантики) и учёт того факта, что разметка контента генерируется визуальным редактором. Знать, почему нельзя глобально переопределять теги p, li, h1-h4 и др.

Требуется ссылка на HTML, подтверждающий владение перечисленными навыками.

Желателен опыт натяжения на какую-нибудь CMS.

Оплата:

а) Назовите стоимость резки макета.

б) Согласны ли на почасвоую оплату, и какова ставка. Сколько времени занимает резка макета.

Пример типичного макета для оценки сложности: http://www.koryagin.com/makeup/ladia/