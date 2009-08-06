Имеется сайт на DLE 7.5 без каких-либо дополнительных модулей. Вот что надо доработать. Ошибки 1. Не работает голосование, надо чтобы работало. 2. Не удаляются посты в гостевой книге, надо чтобы удалялись. ...
Верстка + программинг сайта
Верстка + программинг сайта
5 страниц дизайна
В админке все стандартно
-редактирование каталога
-добавлеление новых категорий
-добавлеление новых продуктов
единственная особенность
-на некоторых страницах отображаются фотографии продуктов. В админке интерфейс с помощью которого выбираются продукты, картинки которых отображаются на главной и на странице со списком категорий каталога.
В приложенном файле дизайн главной и каталога
Выбранный исполнитель
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