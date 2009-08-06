Верстка + программинг сайта

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Завершен22 заявки340 просмотров

Верстка + программинг сайта

5 страниц дизайна

В админке все стандартно

-редактирование каталога

-добавлеление новых категорий

-добавлеление новых продуктов

единственная особенность

-на некоторых страницах отображаются фотографии продуктов. В админке интерфейс с помощью которого выбираются продукты, картинки которых отображаются на главной и на странице со списком категорий каталога.

В приложенном файле дизайн главной и каталога

16 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

annika
43 года
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$200
7 дней
Спасибо за качественно выполненную работу!
Сотрудничаем уже второй раз, впечатления положительные. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

annika
43 года
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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