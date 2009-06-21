Доработать сайт на DLE 7.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок200 просмотров

Имеется сайт на DLE 7.5 без каких-либо дополнительных модулей.

Вот что надо доработать.

Ошибки

1. Не работает голосование, надо чтобы работало.

2. Не удаляются посты в гостевой книге, надо чтобы удалялись.

Доработки

1. Нужна система просмотра статистики самим пользователем. Что должен видеть пользователь - кол-ство заходов с его логином за последний месяц, ай-пи с которых заходили в последний месяц с его логином, желательно вообще весь журнал действий чтобы велся и был доступен самому юзеру.

2. Доработать встроенный поиск. Нужно добавить 3 поля поиска - по названию книги, по автору, по году выпуска.

Сайт - www.culonline.com.ua

Оставляйте свои предложения по комплексу или по каждой проблеме

Всем отвечу вечером

DLE
16 лет назад
v1lat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка под Drupal

    Приветствую. Нужна верстка под Друпал.За подробностями можно сразу в асю 491805685 Бюджет небольшой.

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка под shop-script

    $50

    Нужно сверстать качественно макет под shop-script . Срочно!! есть PSD оплата по утверждению!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Исправить верстку

    Есть верстка html. Нужно исправить несколько моментов: настроить отображение русских шрифтов, ширину сделать 1280 резина, кроссбраузность проверить. 7 аналогичных страничек с различным расположением блоков. Картинки растягивать не надо - только верстка.

    HTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Установить шаблон html на HostCms

    Есть верстка html. Нужно исправить несколько моментов: настроить отображение русских шрифтов, ширину сделать 1280 резина, кроссбраузность проверить. Установить на бесплатную версию hostCMS. 7 страниц html + установка и настройка компанентов. Отдельно настройка ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад