Нужно доверстать/сверстать заново темплейт для phpbb3. Исходники - псд, jpg
Доработать сайт на DLE 7.5
Имеется сайт на DLE 7.5 без каких-либо дополнительных модулей.
Вот что надо доработать.
Ошибки
1. Не работает голосование, надо чтобы работало.
2. Не удаляются посты в гостевой книге, надо чтобы удалялись.
Доработки
1. Нужна система просмотра статистики самим пользователем. Что должен видеть пользователь - кол-ство заходов с его логином за последний месяц, ай-пи с которых заходили в последний месяц с его логином, желательно вообще весь журнал действий чтобы велся и был доступен самому юзеру.
2. Доработать встроенный поиск. Нужно добавить 3 поля поиска - по названию книги, по автору, по году выпуска.
Сайт - www.culonline.com.ua
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