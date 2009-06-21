Доработать сайт на DLE 7.5

Имеется сайт на DLE 7.5 без каких-либо дополнительных модулей.

Вот что надо доработать.

Ошибки

1. Не работает голосование, надо чтобы работало.

2. Не удаляются посты в гостевой книге, надо чтобы удалялись.

Доработки

1. Нужна система просмотра статистики самим пользователем. Что должен видеть пользователь - кол-ство заходов с его логином за последний месяц, ай-пи с которых заходили в последний месяц с его логином, желательно вообще весь журнал действий чтобы велся и был доступен самому юзеру.

2. Доработать встроенный поиск. Нужно добавить 3 поля поиска - по названию книги, по автору, по году выпуска.

Сайт - www.culonline.com.ua

Оставляйте свои предложения по комплексу или по каждой проблеме

Всем отвечу вечером