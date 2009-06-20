Поправить отображение контента.Joomla1.0

Вот тут есть табличка прайса. Ее (и только ее) нужно оформить в более нормально виде: http://mosmontessori.ru/index.php/ru/2009-06-19-18-56-57.html Стиль таблички должен быть вот такой: http://img.skitch.com/20090621-t7t5f1we7tgm9jx6dk9mji7ex7.jpg Стили ...