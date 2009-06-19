Шаблоны для blogger, wordpress, phpbb

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки155 просмотров

Требуется дизайн и верстка шаблонов для wordpress / blogger / phpbb.

За основу можно брать что-то существующее, но переделывать полностью, чтоб визуально смотрелось как что-то принципиально новое.

Надо бы с десяток хотя бы шаблонов на каждую платформу, пишите, пожалуйста, цену сразу за 10, плюс время, плюс примеры своих работ на эту тему.

WordPress
16 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
день назад

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