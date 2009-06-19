Шаблоны для blogger, wordpress, phpbb

Требуется дизайн и верстка шаблонов для wordpress / blogger / phpbb.

За основу можно брать что-то существующее, но переделывать полностью, чтоб визуально смотрелось как что-то принципиально новое.

Надо бы с десяток хотя бы шаблонов на каждую платформу, пишите, пожалуйста, цену сразу за 10, плюс время, плюс примеры своих работ на эту тему.