Сверстать PSD и повесить на ShopCMS

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Закрыт3 заявки173 просмотра

Необходимо сверстать шаблон под ShopCMS для пользовательской части

Также необходимо сверстать шаблон админки под ShopCMS

Указывайте цену за админку и за пользовательскую часть.

Проект по доработки ShopCMS http://www.weblancer.net/projects/122559.html

HTML
16 лет назад
INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров