Верстка шаблона для phpbb3 под стиль сайта

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Завершен3 заявки151 просмотр

Добрый вечер.

Нужно сверстать шаблон для форума phpbb3 под стиль сайта. Верстка сайта для джумлы и psd исходник есть.

P.S. просьба указывать стоимость работы

Joomla
16 лет назад
mikka192
Анна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад
$60
7 дней
Очень ответственный и обязательный исполнитель. Сделал именно то, что было нужно. Спасибо!
Было приятно поработать с Анной. Оплата произведена своевременно, задание было четко разъясненно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад

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