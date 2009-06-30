Верстка + натяжка на DLE 2-х макетов.
Верстка шаблона для phpbb3 под стиль сайта
Добрый вечер.
Нужно сверстать шаблон для форума phpbb3 под стиль сайта. Верстка сайта для джумлы и psd исходник есть.
P.S. просьба указывать стоимость работы
Выбранный исполнитель
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