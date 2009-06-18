Верстка HTML div

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт42 заявки470 просмотров

Необходимо сверстать макет.

Верстка дивная.

Обязательно кросс

HTML
16 лет назад
INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранные исполнители

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 часов назад
16 лет назад
$30
2 дня
razmikpashikyan
Размик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 часов назад
16 лет назад
razmikpashikyan
Размик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать тему под Drupal 5

    Есть большой объем однотипной работы, в связи с переездом наших сайтов на Drupal – перенос дизайна со старых сайтов на новые под Drupal 5 . Нужно сделать темы из старых дизайнов. ...

    CSSDrupal
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать 4 шаблона под Wordpress

    Итак, требуется для начала сверстать 4 шаблона под WP. Нужен адекватный человек, с опытом верстки под WP, ответственный и выполняющий работу быстро. Работы по сути на пару-тройку часов - сверстать 4 страницы. Впоследствии возможно долгосрочное ...

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Набросать главную страницу сайта+нес-ко контролов

    $50

    Добрый день! О предстоящей работе В виде проекта VS 2005. ASP.NET, серверные срипты не нужны, возможно клиентские jscript, vbscript, но они вроде бы типовые. Дизайн имеется, в виде графического файла. ...

    ASP.NET
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • PSD -> HTML&CSS

    $100

    Приветствую. Необходимо порезать PSD в xHTML (strict)+CSS. Прилагаю для оценки макет в jpg. Срок: 2-3 дня. Доплачу за скорость. Если сможете сделать из вёрстки тему ...

    CSSDrupalHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка сайта. Wordpress.

    Немного изменили дизайн, теперь надо его сверстать. Уважаемые, только если есть работы (верстка) в WP, тогда пишите пожалуйста. Все подробности в письме.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка

    Требуется верстка макета. Пишите ссылки на пару лучших работ(div) с ценами.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад