Сверстать 4 шаблона под Wordpress

Итак, требуется для начала сверстать 4 шаблона под WP. Нужен адекватный человек, с опытом верстки под WP, ответственный и выполняющий работу быстро. Работы по сути на пару-тройку часов - сверстать 4 страницы. Впоследствии возможно долгосрочное сотрудничество.

Предложения кидать в личку, с ценами, временными рамками и конкретными (!) примерами.