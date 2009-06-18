Сверстать 4 шаблона под Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок214 просмотров

Итак, требуется для начала сверстать 4 шаблона под WP. Нужен адекватный человек, с опытом верстки под WP, ответственный и выполняющий работу быстро. Работы по сути на пару-тройку часов - сверстать 4 страницы. Впоследствии возможно долгосрочное сотрудничество.

Предложения кидать в личку, с ценами, временными рамками и конкретными (!) примерами.

WordPress
16 лет назад
deadtalker
Валентин 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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