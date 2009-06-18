http://www.rubberex.com.my/ Этот сайт нужно полностью скопировать. Перевести на русский (много технических терминов, с переводом непонятных терминов поможем). У картинок так же необходимо сменить название. Варианты машинного перевода не подойдут, нужна некая адаптация. ...
Сверстать 4 шаблона под Wordpress
Итак, требуется для начала сверстать 4 шаблона под WP. Нужен адекватный человек, с опытом верстки под WP, ответственный и выполняющий работу быстро. Работы по сути на пару-тройку часов - сверстать 4 страницы. Впоследствии возможно долгосрочное сотрудничество.
Предложения кидать в личку, с ценами, временными рамками и конкретными (!) примерами.
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