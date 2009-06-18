Набросать главную страницу сайта+нес-ко контролов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки147 просмотров

Добрый день!

О предстоящей работе

В виде проекта VS 2005. ASP.NET, серверные срипты не нужны, возможно клиентские jscript, vbscript, но они вроде бы типовые.

Дизайн имеется, в виде графического файла.

Нужно набросать главную страничку и aspx контролы

главная

- продукция - в разработке

(здесь макет страницы разбитый на неколько частей)

- контакты

- схема проезда с аяксом на гуглмэпс

- обратная связь в разработке( планируется форма для отправки на мыло сообщения администратору)

-вакансии в разработке.

Страницы должны грузиться во фрейм в виде контрола aspx по линкам с топ страницы как и задумано по дизайну, должно обрабатываться событие на мышь при позиционировании курсора на топовой части страницы, при этом на линках должна появляться звезда

Сроки, чем быстрее тем лучше.

Оплата 1000 руб переводом денег на телефон.

Все вопросы сюда fseachjob2008(sobaka)yandex.ru

ASP.NET
16 лет назад
fseachjob2008
Fff 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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